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        Kazada ölen Buket, Avrupa şampiyonu milli sporcu çıktı (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:18 Güncelleme: 23.10.2023 - 14:20
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        Kazada ölen Buket, Avrupa şampiyonu milli sporcu çıktı (2)
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        SONYOLCULUĞUNAUĞURLANDI

        Avrupa şampiyonu milli sporcu Buket Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Talas ilçesi Dedeoğlu Cami'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Kaya'nın babası Reşit, annesi Emine Kaya ile kardeşleri, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Milli sporcunun babası tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Buket Kaya, kılınan namazın ardından Halef Hoca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Buket Kaya'nın, Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

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