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        Kayseri'de takside uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

        KAYSERİ´de,polisin şüphe üzerine durdurduğu takside, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 yolcu yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:50
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        Kayseri'de takside uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı
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        KAYSERİ´de,polisin şüphe üzerine durdurduğu takside, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 yolcu yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmada, Melikgazi ilçesi Küçük Mustafa Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda durumundan şüphelendiği taksiyi durdurdu. Araçta yapılan aramada 53 gram sentetik uyuşturucu ve 6 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.K., V.G. ve M.Ş. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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