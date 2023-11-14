Kazada ölen polis memuru toprağa verildi

İSTANBUL'datrafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Şükrü Hareket'in (28) cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Kaza, dün İstanbul'un Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi Eşref Bitlis Alt Geçidi'nde meydana geldi. Polis memuru Şükrü Hareket'in kullandığı 34 ZN 0854 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Hareket ile arkasındaki arkadaşı Ersin D., ağır yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip, sevk edildi. Yaralılar, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Şükrü Hareket, kurtarılamadı. Ersin D.´nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Şükrü Hareket'in cenazesi, otopsi işlemleri sonrası memleketi Kayseri'ye getirildi. Hareket için Yeşilhisar ilçesine Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, polis ailesi ve meslektaşları katıldı. Şükrü Hareket'in yakınları, cenazede tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Hareket'in cenazesi, namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.