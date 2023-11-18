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        (ÖZEL) Babasının ısrarıyla haltere başlayan Medine, Türkiye şampiyonu oldu

        Kayseri'ninYeşilhisar ilçesinde yaşayan Medine Damla Düşgün (16), babasının ısrarıyla 3 yıl önce başladığı halterde Türkiye şampiyonu oldu. Düşgün, "Spora babamın fiziksel yapımı uygun bulmasıyla başladım. Pandemi sürecinde de bir arkadaşımın halterde derece almasıyla ilgim ve merakım biraz daha arttı. Geçtiğimiz nisan ayında Okullar Arası Gençler Türkiye Şampiyonası'nda halter branşında Türkiye şampiyonu oldum. Şimdiki hedeflerim ise 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılmak, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 18.11.2023 - 10:45
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        (ÖZEL) Babasının ısrarıyla haltere başlayan Medine, Türkiye şampiyonu oldu
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        Kayseri'ninYeşilhisar ilçesinde yaşayan Medine Damla Düşgün (16), babasının ısrarıyla 3 yıl önce başladığı halterde Türkiye şampiyonu oldu. Düşgün, "Spora babamın fiziksel yapımı uygun bulmasıyla başladım. Pandemi sürecinde de bir arkadaşımın halterde derece almasıyla ilgim ve merakım biraz daha arttı. Geçtiğimiz nisan ayında Okullar Arası Gençler Türkiye Şampiyonası'nda halter branşında Türkiye şampiyonu oldum. Şimdiki hedeflerim ise 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılmak, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak" dedi. 

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan lise son sınıf öğrencisi Medine Damla Düşgün, 3 yıl önce babası Kara Düşgün'ün ısrarlarıyla haltere başladı. Düşgün'ün arkadaşı da aynı branşta derece alınca, haltere olan ilgisi arttı. Bünyan ilçesinde eğitim hayatına devam eden Medine Damla Düşgün, antrenmanlarını da burada yapmaya başladı. Okulu tatil olduğunda antrenmanlarına evde devam eden Düşgün, sokak koşularına çıkarak ve ağırlık antrenmanı olarak da odun kırarak çalışmalarına devam etti. Günde 8 saat yoğun tempoyla yarışmalara hazırlanan Düşgün, geçtiğimiz mart ayında Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen Okullar Arası Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. Medine Damla Düşgün ve babası Kara Düşgün, Demirören Haber Ajansı'na

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