Almanya'da tanıştığı ve 53 yıldır haber alamadığı arkadaşını Kayseri'de buldu ALMANYA'da53 yıl önce birlikte çalışan Rafet Şimşek (82) ile Kenan Şahin (77), yıllar sonra birbirini Kayseri'de buldu. Oturdukları mahallede yaşadıkları sorunları muhtara anlatmak için muhtarlık binasına giden Şahin ve Şimşek, burada yaptıkları sohbette Almanya'da beraber çalıştıklarını fark etti. Rafet Şimşek, "Kenan'ı çok araştırdım, soruşturdum. Allah'ın hikmetine bak, burada buldum. Saçları beyazlamış, renklerimiz ve yapımız değişmiş. Allah bize 53 sene sonra kavuşmayı nasip etti" dedi. Kenan Şahin ise, "Karşılaştığımızda dünyalar benim oldu" diye konuştu.

ALMANYA'da53 yıl önce birlikte çalışan Rafet Şimşek (82) ile Kenan Şahin (77), yıllar sonra birbirini Kayseri'de buldu. Oturdukları mahallede yaşadıkları sorunları muhtara anlatmak için muhtarlık binasına giden Şahin ve Şimşek, burada yaptıkları sohbette Almanya'da beraber çalıştıklarını fark etti. Rafet Şimşek, "Kenan'ı çok araştırdım, soruşturdum. Allah'ın hikmetine bak, burada buldum. Saçları beyazlamış, renklerimiz ve yapımız değişmiş. Allah bize 53 sene sonra kavuşmayı nasip etti" dedi. Kenan Şahin ise, "Karşılaştığımızda dünyalar benim oldu" diye konuştu.

Almanya´ya Yozgat´tan giden Rafet Şimşek ile Kayseri´den giden Kenan Şahin´in yolu Frankfurt´a kesişti, tanışıp, arkadaş oldu. Yıllarca Almanya'da birlikte çalışan 2 arkadaşın zaman içinde iletişimleri koptu. Şimşek ve Şahin, 53 yıldır birbirini aradı ama bulamadı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde oturan iki arkadaş, sorunlarını muhtara anlatmak için muhtarlık binasına gitti. Burada Rafet Şimşek ve Kenan Şahin, muhtar Levent Karakaya'nın girişimi ile sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında Şimşek ve Şahin, birbirini tanıdı. İki arkadaş. sarılarak hasret giderdi.

'BİRBİRİMİZİ KAYBETTİK AMA O GÜNLERİMİZ UNUTULMADI'

Şahin ile Frankfurt'un Hanau bölgesinde tanıştıklarını anlatan Rafet Şimşek, "Ben Alman firmasında tek Türk'tüm. Gurbette yalnızlık çok zor. Kenan kardeşimin çalıştığı firmada benim yeğenim çalışıyordu. Yeğenimin yanına gelip gittiğim zaman Kenan'ı tanımış oldum. Kenan'ın bir de abisi vardı. Hayırsever ve yardımsever birisiydi. Hafta sonu olduğu zaman, bu kardeşlerimin evinde misafir olarak kalıyordum. Yıllarca bana çok iyilik yaptılar. Yedik içtik, acı tatlı günlerimiz geçti. Oradan sonra firmalarımız değişti, başka firmalara geçtik dağıldık, birbirimizi kaybettik ama o günlerimiz unutulmadı" dedi.

'KENAN'I ÇOK ARAŞTIRDIM VE SORUŞTURDUM'

2013 yılında Almanya´dan döndükten sonra Kayseri'ye yerleşiğini söyleyen Rafet Şimşek, "O günleri, o dostluğu ve gurbet hatıralarını unutamadık. Kayseri'den ev aldık ve buraya yerleştik. Evim muhtarlığa çok yakın, muhtarla komşuyuz. Ailemin vefatı nedeniyle muhtar bana çok yardımcı oldu. Buraya geliyoruz, çay içiyoruz, hoş sohbet ediyoruz. Kenan'ı çok araştırdım ve soruşturdum. Allah'ın hikmetine bak burada buldum. Bir gün muhtarın yanına geldim. Kenan da oradaydı. Ama saçları beyazlamış, renklerimiz ve yapımız değişmiş. Asla birbirimizi tanıyamazdık. Muhtarımız, 'ikiniz de gurbetçisiniz konuşun bakalım' dedi. Neredeydin diye konuşurken, 'Hanau'da bir sene kaldım' dedim. Kenan, 'Ben de ordaydım' dedi. Nerede kaldın, şurada burada derken, rahmetli Ahmet abiden bahsederken 'o ağabeyim olur, ben Kenan' dedi. 'Allah Allah Kenan yabancı gelmedi şimdi bana, Ahmet ağabeyin kardeşi Kenan' dedim. Ondan sonra konu çözüldü. Allah bize 53 sene sonra kavuşmayı nasip etti" şeklinde konuştu.

'KARŞILAŞTIĞIMIZDA DÜNYALAR BENİM OLDU'

O dönem samimi bir dostlukları olduğunu anlatan Kenan Şahin ise "O zamanlar beyaz eşya fabrikasında çalışıyordum. Aynı zamanda el becerim olan fotoğrafçılık yapıyordum. Rafet kardeşimle 1970 senesinde Frankfurt'un Hanau ilçesinde tanıştık. O zamanlar çok samimi dostluğumuz ve arkadaşlığımız vardı. Muhtarlıkta tesadüfen birbirimizi bulduk. Karşılaştığımızda dünyalar benim oldu. Sonra sarıldık öptük birbirimizi, anılarımız tazelendi. Çok sevindim. Çünkü gerçekten o zamanlar da birbirimizi çok severdik. İlk samimi arkadaşlarımdan biriydi" dedi.