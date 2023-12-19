'Kaybolduğunu' söyledi, dünden beri aranıyor (2)
KAYIPİDDİASI ASILSIZ ÇIKTI
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kaybolduğunu iddia eden kimliği belirsiz kişinin 40 yaşındaki zihinsel engelli Ö.A. olduğu tespit edildi. Ö.A.'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak asılsız ihbarda bulunduğu belirlendi. AFAD, UMKE, JAK, itfaiye ve sağlık ekipleri, 24 saatlik çalışma sonrası ihbarın asılsız olduğunu öğrenince çalışmalarını tamamladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ses kaydı bulunan Ö.A.'nın çalışmalar sırasında ekiplerin fark etmesiyle belirlendiği öğrenildi. Ailesinin mahallede çobanlık yaptığı belirtilirken, Ö.A.'nın daha önce de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, asılsız ihbarlarda bulunduğu tespit edildi.
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