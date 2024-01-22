84 yaşında, 48 yıldır engelli kızına bakıyor KAYSERİ'de İpek Bulut (84), yüzde 20 zihinsel engelli olup, zamanla yürüyemez hale gelen kızı Kıymet Bulut'a (57), tek başına bakıyor. 48 yıldır kızının bakımını üstlenen ve yaşı ilerlediği için artık çok zorlandığını belirten anne Bulut, "Çevremdeki insanlar bana, 'iyi bakıyorsun' diyor. Evlat, benim evladım" dedi.

KAYSERİ'de İpek Bulut (84), yüzde 20 zihinsel engelli olup, zamanla yürüyemez hale gelen kızı Kıymet Bulut'a (57), tek başına bakıyor. 48 yıldır kızının bakımını üstlenen ve yaşı ilerlediği için artık çok zorlandığını belirten anne Bulut, "Çevremdeki insanlar bana, 'iyi bakıyorsun' diyor. Evlat, benim evladım" dedi.

Yeşilhisar ilçesi Çadırkaya Mahallesi'nde oturan 10 çocuk annesi İpek Bulut'un kızı Kıymet Bulut, 9 yaşında menenjit hastalığına yakalandı. İpek ve Kemal Bulut çifti, o dönem imkanları olmadığı için Kıymet'in tedavisini yaptıramadı. Beyinde hasar oluşup, yüzde 20 zihinsel engelli kalan Kıymet Bulut, yıllar içinde ayak parmakları da küçülünce yürüyemez hale geldi. 8 yıl önce eşi Kemal'i kaybeden, diğer 9 çocuğunu da evlendiren İpek Bulut, tek başına engelli kızına bakıyor. İlerleyen yaşına rağmen kızının tüm bakımını üstlenen anne Bulut, kızının tedavi görmesi için yetkililerden yardım istiyor.

48 yıldır kızının bakımını üstlendiğini söyleyen İpek Bulut, ilk zamanlarda çocuğunu hiç doktora götürmediğini, yıllar sonra götürebildiğini anlattı. Bulut, "Çocuğum fazla olduğu için maddi imkansızlıklardan dolayı doktora götüremedim. Cahil olmamdan dolayı doktora hiç götürmedim. Şimdiki aklım olsaydı, çocuğumu doktora götürürdüm. Ama iş işten geçti. Ama devletimiz yardım ederse evladım bundan sonra yürüyebilir. Benim de artık yaşım el vermiyor. Zorlanıyorum" dedi. 'ARTIK AYAKLANAMAZ'

İpek Bulut, "Kızım benimle beraber yaylada gezer, koyun yayardı. Okula gittiğinde baş parmaklarında içeri doğru küçülme başladı. İlk başta hiçbir yere götürmedim. Neden olduğunu sorduğumuzda, çevremizdeki eş, dost bir hastalığı olduğunu söyledi. Sonra hamama, sıcak su kaplıcalarına ve doktora götürdüm. Doktor, 'zengin hastalığı, bacaklarında ve kollarda bir sorun yok, belinde sorun var. Damarları kurumuş, artık ayaklanamaz' dedi. Çocuklarımın hepsi başka yerlerde yaşıyor. Kızımı doktora götüremiyorum. Yardım bekliyorum" diye konuştu.

'ZAMAN ZAMAN BANA KÜSÜYOR'

Kızının evde oturmaktan sıkıldığını belirten Bulut, "Kızım bir yere gidemediği için sinirleniyor, gezmek istiyor. Ama ben de yaşlı olduğum için gezdiremiyorum. Kardeşlerini ziyaret etmek istiyor ama götüremiyorum. Gücüm, kuvvetim yetmediği için sırtıma alamıyorum. Yanıma da onu sırtına alacak birini bulamıyorum. Bundan dolayı da kızım zaman zaman bana küsüyor. Yataktan sırtına alıp, arabaya götürecek birisi lazım. Çevremdeki insanlar bana, 'iyi bakıyorsun' diyor. Evlat, benim evladım. Yaşımdan dolayı çok zorlanıyorum. Kızımı banyo yaptırırken epey zorlanıyorum. Belimden 2 kez ameliyat oldum. O yüzden çok zor oluyor, dayanamıyorum" dedi.

KIYMET'İN TEDAVİ İSTEĞİ

İpek Bulut'un torunu Hayrettin Bulut ise "Babaannem 8-9 yaşlarından beri halama bakıyor. Halam, o zamanlar bu kadar kötü durumda değildi. Ayaklarında küçülme olmuş ama maddi durumları olmadığı için ilgilenememişler. Doktor sıcak suya götürmelerini söylemiş. Biraz faydası olmuş. Ama insanlar, bu hastalığa 'zengin hastalığı' demiş. Sürekli doktora götürecek durumları olmadığı için böyle demişler. Biz de zaman zaman gelip, ilgilenmeye çalışıyoruz. Babaanneme de halama da üzülüyoruz" diye konuştu. Kıymet Bulut da şunları söyledi:

"48 senedir yürüme engelim var. Bakımımı annem yapıyor. Büyüklerimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızı da çok seviyorum. Cumhurbaşkanımızın beni tedavi ettirmesini istiyorum" dedi.