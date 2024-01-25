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        Kayseri'de arızalanan askeri uçak, zorunlu iniş yaptı

        KAYSERİ'deeğitim uçuşu sırasında arızalanan askeri uçak, zorunlu iniş yaptı. Uçakta hasar oluşurken, alçak uçuş kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 11:12 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:15
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        Kayseri'de arızalanan askeri uçak, zorunlu iniş yaptı
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        KAYSERİ'deeğitim uçuşu sırasında arızalanan askeri uçak, zorunlu iniş yaptı. Uçakta hasar oluşurken, alçak uçuş kameralara yansıdı.

        Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndaki C-160 tipi askeri uçak, sabah saatlerinde eğitim uçuşu için havalandı. Uçuş sırasında askeri uçakta teknik arıza yaşandı. Uçak, aynı üssün toprak zeminine zorunlu iniş yaptı. Uçakta hasar oluşurken, pilot ile mürettebatın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Uçağın alçak uçuşu ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da "Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettabatımızın sağlık durumları iyidir" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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