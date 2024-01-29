Erciyes, hafta sonu 123 bin ziyaretçiyi ağırladı TÜRKİYE´nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere toplam 123 bin ziyaretçi ağırlayarak, kendi rekorunu kırdı.

TÜRKİYE´nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere toplam 123 bin ziyaretçi ağırlayarak, kendi rekorunu kırdı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, 112 kilometrelik pistleri ve 19 mekanik tesisinin yanı sıra 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatları ile yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye´de yerel yönetimler tarafından kurulan ilk dağ yönetim şirketi Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen ve kar kalınlığı 140 santimetreye ulaşan Erciyes Kayak Merkezi´ne kış turizmi kapsamında yoğun ilgi oluyor. Önceki yıl rekorumuz 120 bindi. Bu hafta sonu, 123 bin yerli ve yabancı turist Erciyes Kayak Merkezi´ni ziyaret ederken, Çekya ve Polonya´dan charter seferleriyle, ayrıca farklı ülkelerden tarifeli uçaklarla Erciyes´e kayak yapmaya geldiler. Dünya markası Erciyes´imiz, kendi rekorunu kırmış oldu" dedi.

TÜRKİYE'NİN DÖR BİR TARAFINDAN ERCİYES'E TURİST GELİYOR

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi´nin yabancı turistlerin yanı sıra ülkenin dört bir köşesinden misafirlerini ağırladığını vurgulayarak, "Yabancı turistlerin yanı sıra İzmir, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Gaziantep, Aksaray, Konya ve Ankara gibi Türkiye´nin dört bir tarafından hem hava yolu hem de kara yolu ile gelen turistler, Erciyes´te misafir ediliyor. Türkiye´nin incisi, Kayseri´nin sembolü, dağcılık ve kış sporları alanında 41 kayak pisti, 19 mekanik tesis ile cazibe merkezi olan Erciyes´te 15 otel hizmet veriyor" ifadelerini kullandı.