Kayseri'de 10 yıl hapisle aranan kadın, bazanın içinde yakalandı

KAYSERİ'dehakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.C. (32) isimli kadın, saklandığı bazanın içinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 10 ilde 20 farklı suçtan kaydı bulunup, 'dolandırıcılık', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.C. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen eve düzenlenen operasyonda A.C., saklandığı bazanın içinde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, polis merkezine gönderildi.

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