Yalnız yaşadığı evde sobadan sızan gazdan zehirlenip, öldü

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşadığı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hürü Bayram (80), hayatını kaybetti.

Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Oruç Sokak'taki müstakil evde yaşayan Hürü Bayram'dan haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, girdikleri evde Bayram'ı hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde, Hürü Bayram'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Hürü Bayram'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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