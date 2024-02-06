Kayseri'de bıçaklı kavga; 1 ölü, 2 gözaltı (2)
TUTUKLANDILAR
Kayseri'desokakta tartıştığı Bayram Yıldırım'ı (48) bıçaklayarak öldüren Alican Uğurlu ile yanındaki arkadaşı Sibel Yavuz, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.
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