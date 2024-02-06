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        Kayseri'de bıçaklı kavga; 1 ölü, 2 gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 21:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 21:40
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        Kayseri'de bıçaklı kavga; 1 ölü, 2 gözaltı (2)
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        TUTUKLANDILAR

        Kayseri'desokakta tartıştığı Bayram Yıldırım'ı (48) bıçaklayarak öldüren Alican Uğurlu ile yanındaki arkadaşı Sibel Yavuz, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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