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        Kayseri'den kısa kısa

        Kocasinan Belediye Başkanı ve AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye çalışanlarının ardından saha çalışanları tarafından da coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:46 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:46
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kocasinan Belediye Başkanı ve AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye çalışanlarının ardından saha çalışanları tarafından da coşkuyla karşılandı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar'ı Oruçreis Mahallesi'ndeki Kocasinan Belediyesi Atölye girişinde meşalelerle karşılayan saha çalışanları, "Kocasinan seninle gurur duyuyor" ve "İşte işçi, işte başkan" diye tezahürat yaptı.

        Çalışanlarla sohbet eden Çolakbayrakdar, personelin Miraç Kandili'ni kutladı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin yıl dönümü olduğunu anımsatan Çolakbayrakdar, depremin ilk anından itibaren bölgede olduklarını ve gereken desteği verdiklerini ifade etti.

        Çolakbayrakdar, 1500'den fazla çalışanla şehre hizmet ettiklerini belirterek, belediyenin tüm kademelerinde çalışan personele teşekkür etti.

        - Depremin yıl dönümünde Talas'tan depremzedelere yardım

        Talas Belediyesi, yıl boyunca her türlü desteği sağladığı deprem bölgesine yıl dönümünde de iaşe kolileri ve hediye paketleri gönderdi.

        Depremlerin ardından yardım konvoylarını yola çıkaran Talas Belediyesi, "asrın felaketi"nin yıl dönümünde de Elbistan'daki depremzedelere iaşe kolilerinden oluşan hediye paketi ulaştırdı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Elbistan'taki depremzedeleri yalnız bırakmadıklarını, yılın her döneminde çeşitli yardımlar gönderdiklerini, yıl dönümünde de Elbistan Talas Kent Yaşam Merkezi'ndeki depremzedelere iaşe kolilerini ulaştırdıklarını kaydetti.

        - Talas'ta 100 apartmana 100 kütüphane

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 100 Ağartan Projeleri arasında yer alan 100 Apartmana 100 Kütüphane Projesi hizmete girdi.

        Yalçın, Mevlana Mahallesi'ndeki Beril Apartmanı'nda açılan kütüphaneye giderek raflara kitapları yerleştirdi.

        Hem kitapları tanıtıp hem de apartman sakinleriyle sohbet eden Yalçın, bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Apartman yöneticisi Kemal Çimen de kütüphane projesinin çok anlamlı olduğunu belirterek, teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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