Tarım işçisinin ölümüne neden olan ağabey-kardeşe 14 yıl 7'şer ay hapis

KAYSERİ'de, kavga ettikleri tarım işçisi Ümmet Dulaz'ın ölümüne neden oldukları suçlamasıyla tutuklu yargılanan Gültekin ve Ayhan Şahin kardeşler 14 yıl 7´şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl haziran ayında Sarıoğlan ilçesinde meydana geldi. Gültekin ve Ayhan Şahin kardeşler ile tarım işçisi Ümmet Dulaz arasında kavga çıktı. Kavgada emekli polis olduğu öğrenilen Gültekin Şahin'in tabancasından çıkan kurşunlar, Dulaz'ın vücuduna isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ümmet Dulaz'ın, öldüğünü belirledi. Şüpheliler Gültekin ve Ayhan Şahin kardeşler tutuklandı, haklarında da 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında sanıklar Gültekin ve Ayhan Şahin ile Ümmet Dulaz'ın şikayetçi yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

'OLAY, KAZAYLA OLDU'

Sanıklardan Gültekin Şahin, "Önce Allah'ın adaletine güveniyorum. Polis memuru olduğum için delil kararttığım söyleniyor, katılmıyorum. Müştekilerin ifadelerindeki tutarsızlık sizin de malumunuzdur. Maktulü ve kendi çocuğum gibi görüyordum. Ellerinde bıçak vardı. Havaya o nedenle ateş ettim. Ümmet Dulaz da üzerime atlayınca kazaen oldu. Jandarmaya suç atılıyor. Ayhan Şahin'in darbedildiği raporlarda da vardır. Elime sarıldılar, silahı almak istediler. Ben de iki elimle silahın namlusunu yukarı doğru tutmaya çalıştım. Bu suçlamalar nedeniyle çok muzdaribim. Maktul kendine çekti, dengemi kaybettim. Onun sırt bölgesine düşerken ateş aldı. Öncesinde sıkmış olsaydım, silah birkaç kez daha patlamış olurdu. Kendi çocuklarımdan hiçbir farkı yoktu. Kazayla oldu. İçimdeki acıyı 8 aydır çekiyorum. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

'DARBEDİLDİM, SİLAH PATLADIĞINDA YERDEYDİM'

Ayhan Şahin ise "O günkü yaşadığımız şeyleri ve neden burada olduğumu çözemedim. Annem ve babam beni gece kaldırdı, 'Gelenler vardı' dedi. Gittim, kadını bırakmalarını ve 'Jandarmaya haber vereceğim' dedim. Bana saldırdılar. Darbedildim. Ben yerde yatarken silah sesi geldi. Kalktılar. Ben silahın patlama anlarını görmedim. Ben olayları ağabeyim Gültekin Şahin'in ifadelerinde öğrendim. Ben suçlamaları ve yazılan senaryoyu kabul etmiyorum. Gece vakti evime gelen insanlar tarağından darbedildim beraatimi istiyorum" ifadelerinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Gültekin ve Ayhan Şahin kardeşleri 'Kasten öldürme' suçundan 14 yıl 7´şer ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.