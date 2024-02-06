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        Kayseri'deki cinayet davasında iki kardeşe 14 yıl 7'şer ay hapis cezası

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin haklarında dava açılan iki kardeş, 14 yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 17:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 18:03
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        Kayseri'deki cinayet davasında iki kardeşe 14 yıl 7'şer ay hapis cezası
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin haklarında dava açılan iki kardeş, 14 yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

        3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar G.Ş. ve A.Ş, maktul Ü.D'nin müşteki yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Duruşma savcısı mütalaasında, iki sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık G.Ş. savunmasında, eşi H.Ş'nin, Ü.D'nin akrabası olduğunu söyledi. Emekli polis memuru olduğunu ifade eden G.Ş, olay günü karşı tarafın kardeşi A.Ş'yi darbetmesi üzerine, tarafları ayırmak için yanında bulunan tabancayla bir el havaya ateş ettiğini önü sürdü.

        Elindeki tabancayı almaya çalışan maktul Ü.D. ile yaşanan arbedede yere düştükleri esnada silahın kazara ateş aldığını savunan G.Ş, 8 aydır tutuklu olduğunu belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

        Suçlamaları kabul etmeyen sanık A.Ş. ise karşı tarafın kendisini darbettiğini öne sürerek, beraatini ve tahliyesini istedi.

        Maktulün ağabeyi Seyfettin D. de sanık G.Ş'nin eşi H.Ş'yi darbetmesi üzerine olay yerine gittiklerini iddia etti.

        Kavgayı A.Ş'nin elindeki fener ile Ü.D'nin kafasına vurarak başlattığını öne süren Seyfettin D, her iki sanığın da en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık kardeşler G.Ş. ve A.Ş'ye "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra cezada indirime giden heyet, 2 sanığı da 14 yıl 7'şer ay hapis cezasına mahkum etti.

        - "Kardeşimi darbederek öldürdüler"

        Duruşmanın ardından adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan maktul Ü.D'nin ablası Gülbahar K, bir insanın canına kastetmenin cezasının 14 yıl olmaması gerektiğini belirterek, "Aç kaldık, susuz kaldık, tarlalarda çalıştık. Gecemizi gündüzümüze kattık. Sadece 8 kardeşten onu okutmak istedik. Tek isteğimiz oydu. Doktor olup annesini tedavi ettirmek istiyordu. Kardeşimi darbederek öldürdüler. Adaletin yerini bulmasını istiyorum." diye konuştu.

        Seyfettin D. ise Sarıoğlan ilçesinde tarım işçisi olarak çalışırken, 20 yaşındaki kardeşinin kendilerini çağıranlarca pusuya düşürülerek öldürüldüğünü iddia etti.

        Sarıoğlan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında 1 Haziran 2023'te çıkan silahlı kavgada yaralanan Ü.D, kaldırıldığı hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan kardeşler G.Ş. ve A.Ş. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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