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        GÜNCELLEME - Kayseri'de cinayet zanlısı 2 kişi tutuklandı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 20:16 Güncelleme: 06.02.2024 - 20:24
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de cinayet zanlısı 2 kişi tutuklandı
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        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Yoğunburç Kavşağı'nda yürüyen B.Y. (48) ile A.U. ve kız arkadaşı S.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan B.Y, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        B.Y, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan A.U. ve S.Y. polisteki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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