GÜNCELLEME - Kayseri'de cinayet zanlısı 2 kişi tutuklandı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yoğunburç Kavşağı'nda yürüyen B.Y. (48) ile A.U. ve kız arkadaşı S.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan B.Y, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
B.Y, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan A.U. ve S.Y. polisteki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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