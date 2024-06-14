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        SMA'lı Salih Eren, akülü tekerlekli sandalye ile geldiği okulunda karnesini aldı

        KAYSERİ'de yaşayan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-3 hastası Salih Eren Özçevik (10), akülü tekerlekli sandalye ile geldiği sınıfında karnesini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:57 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:00
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        SMA'lı Salih Eren, akülü tekerlekli sandalye ile geldiği okulunda karnesini aldı
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        KAYSERİ'de yaşayan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-3 hastası Salih Eren Özçevik (10), akülü tekerlekli sandalye ile geldiği sınıfında karnesini aldı. Özçevik'in müzik öğretmeni babası Fatih Özçevik, "Yaklaşık 18 aylıkken bir gariplik olduğunu fark edip hastaneye gittiğimizde, SMA olduğunu öğrenmiştik. Ondan sonra bizi zorlu bir süreç bekledi. Çocuğumuz okul ortamını da iyi anlasın, diye Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kurs merkezi açtık” dedi.

        Kayseri'de yaşayan Fatih ve Nimet Özçevik çifti, çocukları Salih Eren'in solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle 18 aylıkken hastaneye başvurdu. Salih Eren'e gerekli tetkikler yapıldıktan sonra SMA Tip-3 hastalığı teşhisi konuldu. Salih Eren bu süreçte, devlet desteğiyle verilen ilaçları kullanmaya devam etti. Müzik öğretmeni olan babası ve yabancı dil öğretmeni olan annesi, Salih'in daha iyi eğitim alabilmesi için özel dersler aldırdı. Öğretmen çift ayrıca, çocuklarının da gelişimine katkı olması amacıyla müzik ve yabancı dil eğitiminin verildiği kurs merkezi açtı. Eğitimine devam eden 3'üncü sınıf öğrencisi Salih Eren, öğrenim gördüğü Mehmet Alçı İlkokulu'na, akülü tekerlekli sandalyesi ile gelerek karnesini aldı. Salih Eren'in babası Fatih Özçevik, "Oğlum üçüncü sınıfa gidiyor. Şu anda karnesini aldı ve çok mutlu. Oğlum, SMA Tip-3 hastası. Yaklaşık 18 aylıkken bir gariplik olduğunu fark edip hastaneye gittiğimizde, SMA olduğunu öğrenmiştik. Ondan sonra bizi zorlu bir süreç bekledi. Çünkü oğlumuzun aynı zamanda psikolojisini de iyi tutmamız gerekiyordu. Onunla bir hayata yürüyeceğiz. Bunu kontrol etmemiz gerekiyordu. İnanılmaz bir süreç yönettik. Evde eğitim almak zorunda. Haftanın belli zamanlarında okula gelip sosyalleşmeye çalışıyor. Evimiz hemen okulla yan yana. O avantajımız var ama biz bununla yetinmedik. Evde eğitimde de zorluklar çekebileceğimizi düşünüyoruz. Eşim ile 'Ne yapalım?' diye düşündük. Ben müzik öğretmeniyim. Eşim yabancı dil öğretmeni. Çocuğumuzun okul ortamını da iyi anlasın, diye Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kurs merkezi açtık. Hemen evimizin altında. Dolayısıyla çocuğumuzun orada da eğitimini pekiştirmesi adına mücadele vermeye başladık" ifadelerini kullandı.

        'KARNESİ ÇOK İYİ'

        Fatih Özçevik, kurs merkezini açmalarının esas nedeninin çocukları olduğunu belirterek, “Çünkü hayata daha iyi bağlanmamız gerekiyordu. Eğitimini, donanımını daha iyi vermemiz gerekiyordu. Biz bu süreçte ilaç alıyoruz. 10'uncu doz ilacımızı aldık. Aman aman bir seyirde değiliz. Özel gayretler yapmamız gerekiyor. İlaç yetmiyor. Her şeyden önemlisi psikolojisini çok daha iyi tutabilmek. Bunun için çok özen gösteriyoruz. Çocuğumuz şu an mutlu. Her şeyin çok farkında değil. Bilgi olarak, her şeyi hemen vermek istemiyoruz. Süreci yine de bir şekilde iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. Bugün karne günü. Çok mutlu. Karnesi çok iyi. Şu an her şey yolunda" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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