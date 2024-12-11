Kayseri'de polis ekipleri okul çevresinde asayiş uygulaması yaptı

Konuyla ilgili, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz." paylaşımı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesindeki Argıncık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde okulla ilgisi olmayan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

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