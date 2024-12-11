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        Kayseri'de polis ekipleri okul çevresinde asayiş uygulaması yaptı

        Kayseri'de polis ekiplerince okul çevresinde yapılan asayiş uygulamasında 35 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 18:35 Güncelleme: 11.12.2024 - 18:35
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        Kayseri'de polis ekipleri okul çevresinde asayiş uygulaması yaptı
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        Kayseri'de polis ekiplerince okul çevresinde yapılan asayiş uygulamasında 35 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesindeki Argıncık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde okulla ilgisi olmayan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

        Uygulamada, 13'ü araç sürücü toplam 35 kişinin GBT'si sorgulandı.

        Konuyla ilgili, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz." paylaşımı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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