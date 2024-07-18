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        Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

        KAYSERİ'de, iki grup arasında cami bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 23:48 Güncelleme: 18.07.2024 - 23:50
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        Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
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        KAYSERİ’de, iki grup arasında cami bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Olay, saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Esnaflar Sitesi parkında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Parkın yanında yer alan Esnaflar Sitesi Camii bahçesine taşan kavgada, E.N.A. (16) ve A.T. (17), O.B.’nin bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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