11'inci Cumhurbaşkanı Gül: Filistin'deki katlima gözlerini kapatanlara karşı üniversite gençliği dünyanın vicdanı oluyor

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Üniversiteler, kamunun vicdanıdır. Bugün dünyanın en büyük üniversiteleri ayağa kalkıyor. Yönetimleri, idarecileri, devlet adamları Filistin'deki katliama gözlerini kapatıp çeşitli diplomatik oyunlarla bu işi kamuoyundan saklamaya çalışırken üniversite gençliği temiz, saf, iyi niyetli dünyanın vicdanı oluyor. Üniversiteler de Gazze'deki Filistin'deki katliamı dile getiriyorlar. Bu bakımdan üniversiteler sadece eğitim veren kurumlar değil, daha geniş, serbest tartışmanın olduğu, bütün insan hakları meseleleriyle ilgilenilen, yanlışlıklar, adaletsizlikler olduğunda bunlara duyarlı olan topluluklar" dedi.

Üniversitelerin sadece 'öğretim' yapmadığını da söyleyen 11'inci Cumhurbaşkanı Gül, "Üniversite sadece bir şey öğreten yer demek değil. Üniversite, lise değil. Lisede her şey öğretilir. Onlara bilgi aktarılır. Ama üniversitede sadece öğretmek değil, üniversitede araştırmalar da yapılır. Üniversitede 'inovasyon' dediğimiz yaratıcılıklar olur. Bütün bunlar üniversite olabilmesi için de o üniversiteleri çok özgür serbest fikir ortamı oluşması gerekir. Herkesin korkusuzca düşüncelerini söylemesi, tartışmalarının yapılması, fikirlerini ileri sürmesi gerekir. Ancak böyle olursa rekabet olur, yenilik ortaya çıkar. İnovasyon dediğimiz şeylerle karşı karşıya kalırız. Türkiye'deki üniversite eğitimi hepimizin en önemli gündemi" diye konuştu.

'MAHARET SADECE RAKAMLARDA DEĞİL, NİTELİK VE KALİTEDE'

Türkiye'de 7 milyona yakın üniversite öğrencisi olduğunu da sözlerine ekleyen Abdullah Gül, "200 bine yakın da öğretim üyesi var. Bu büyük bir rakam. Her yerde de üniversite var. Bununla övünüyoruz. Ama ,nitelik açısından baktığımızda biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Hatta size başka bir rakamı vereyim. Türkiye'de her bin kişiye 95 tane üniversite mezunu düşüyor. Avrupa'da ne kadar biliyor musunuz? Avrupa'da her bin kişiye 35 tane üniversite öğrencisi düşüyor. Aradaki farka bakınca bizim çok daha zengin ve ileri olmamız gerekir. Maalesef öyle değil. Dolayısıyla maharet sadece rakamlarda ve sayıda değil. Maharet nitelikte, kalitede. O bakımdan üniversitelerimizin ve eğitimlerinin kalitesini arttırmak bu birinci derecede önemli bir şey. Yoksa üniversitelerde 4 yıl vakit geçirilir mezun olduktan sonra elinde diplomayla ortaya çıkar. İş aramaya başlayıp da kapılar kendisine kapanınca acı gerçekleri o zaman görürüz" ifadelerini kullandı.