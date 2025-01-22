Kocasinan Belediyesi, "İkram Çeşmesi" projesiyle vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor

Kocasinan Belediyesi, 2015 yılında başlattığı "İkram Çeşmesi" projesiyle her sabah vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Şehir Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kayseri Devlet Hastanesi önünde konumlandırılan İkram Çeşmesi ile hafta içi her gün vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapılıyor.

Geleneksel lezzetleri Kocasinan'da yaşattıklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, unutulmaması gereken değerleri vatandaşlarla buluşturduklarını ifade etti.

Çolakbayrakdar, sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kültürümüzü her zaman canlı tuttuk ve geleneklerimizi yaşatabilmek adına hassasiyet gösteriyoruz. Bu çerçevede Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesindeki İkram Çeşmesi ile vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Özellikle hafta içi her sabah Kayseri Şehir Hastanesi ve Hastane Caddesi'nde vatandaşlarımıza sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Yaz aylarında ise Cumhuriyet Meydanı’nda limonata, sonbahar ve kış mevsiminde de geleneksel bir lezzet olan salep ikram ediyoruz. Ramazan ayında ise ramazan şerbetiyle Osmanlı geleneğimizi yaşatıyoruz. İkramlarımızdan vatandaşlarımızın hoşnut kalması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor."