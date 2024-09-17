Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Barbaros Şansal'a hakaretten yargılanan sanığa ceza verilmedi

        KAYSERİ'de modacı Barbaros Şansal'a (65), sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla Adem Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 11:13 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barbaros Şansal'a hakaretten yargılanan sanığa ceza verilmedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de modacı Barbaros Şansal'a (65), sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla Adem Ç.'nin (30), 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, şikayetçi Şansal'ın milli değerlere aykırı paylaşımda bulunduğu ve sanığın 'haksız tahrik' altında söz konusu yorumu yaptığı gerekçesiyle cezaya yer olmadığına karar verdi.

        Modacı Barbaros Şansal 2017 yılında sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kayseri'de yaşayan Adem Ç. de söz konusu videonun altına, yorum yaparak küfretti. Şansal'ın şikayeti üzerine şüpheli Adem Ç. hakkında 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Adem Ç. hazır bulundu. Suçsuz olduğunu öne süren Adem Ç., "Böyle bir paylaşım yapmadım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

        CEZA VERİLMEDİ

        Mahkeme hakimi, şikayetçi Barbaros Şansal'ın milli değerlere aykırı paylaşımı nedeniyle sanık Adem Ç.'nin eyleminin 'haksız tahrik' altında işlediğine ve ilk haksız eylemin de şikayetçi Şansal tarafından kaynaklandığı gerekçesiyle sanık Adem Ç.'ye, 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Konut satışlarında artış
        Konut satışlarında artış
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Ankara'da TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu
        Ankara'da TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu

        Benzer Haberler

        Miralay Cemil Cahit Toydemir'in başlattığı Erciyes tırmanışı 100 yıldır dev...
        Miralay Cemil Cahit Toydemir'in başlattığı Erciyes tırmanışı 100 yıldır dev...
        Kayseri'de keçe fabrikasında yangın çıktı
        Kayseri'de keçe fabrikasında yangın çıktı
        Kayseri'de keçe fabrikasında yangın -1
        Kayseri'de keçe fabrikasında yangın -1
        Türkiye U16 - Danimarka U16: 4-2
        Türkiye U16 - Danimarka U16: 4-2
        Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası
        Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası
        Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
        Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı