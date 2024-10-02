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        Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'ndaki zorbalığa 4 gözaltı

        KAYSERİ'de, Hürmetçi Sazlığı'na yılkı atları görmek için gelen aileden fotoğraf çekimi için ücret isteyip tehdit eden ve araçlarına zarar 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 02:39 Güncelleme: 02.10.2024 - 02:45
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        Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'ndaki zorbalığa 4 gözaltı
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        KAYSERİ'de, Hürmetçi Sazlığı'na yılkı atları görmek için gelen aileden fotoğraf çekimi için ücret isteyip tehdit eden ve araçlarına zarar 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

        İstanbul'da yaşayan H.Ö., ailesiyle birlikte Kayseri'deki yılkı atları görmek için Hacılar ilçesindeki Hürmetçi Mahallesi'ne geldi. Yılkı atların sahibi olduğunu iddia eden A.K., atları görmek için gelen H.Ö. ve ailesine fotoğraf çekiminin ücretli olduğunu söyleyerek, para istedi. Para ödemeyi kabulm etmeyen H.Ö. ile A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya A.K.’nın çalışanları da katıldı. Yaşanan arbede sırasında H.Ö. ve ailesi tehdit edilip, derbedilirken, araçlarına da zarar verildi. Cep telefonuyla kaydedilen zorbalığın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda olayla ilgili A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve O.K. yakalandı. Şüpheliler, 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve Mala zarar verme suçlarından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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