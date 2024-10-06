Kayseri'de drift atan sürücüye 32 bin TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Bölgesi'nde otomobil ile drift atan sürücünün görüntüleri sonrası çalışma başlattı. Tespit edilen sürücüye drift cezası uygulandı. Sürücüye 32 bin 923 TL idari para cezası kesilirken, ayrıca ehliyetine ay süreyle el konuldu.

KAYSERİ'de otomobili ile drift atan sürücüye 32 bin 923 TL idari para ceza uygulandı.

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