25 yıl hapisle aranan kadın yakalandı
KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.
KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Ç. (21) isimli kadın, polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kadın hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Y.Ç., polis merkezine götürüldü.
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