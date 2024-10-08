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        Kayseri'de 1 ton 760 kilo kaçak tütün ele geçirildi

        KAYSERİ'de, bir minibüste yapılan aramada 1 ton 760 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:19 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:25
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        Kayseri'de 1 ton 760 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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        KAYSERİ'de, bir minibüste yapılan aramada 1 ton 760 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Ç.'nin (45) il dışından kente kaçak tütün getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin minibüsünü durdurdu. Yapılan aramada 1 ton 760 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ç., polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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