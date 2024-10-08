Kayseri'de 1 ton 760 kilo kaçak tütün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Ç.'nin (45) il dışından kente kaçak tütün getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin minibüsünü durdurdu. Yapılan aramada 1 ton 760 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ç., polis merkezine götürüldü.

KAYSERİ'de, bir minibüste yapılan aramada 1 ton 760 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

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