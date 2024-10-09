Komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan kadına 12 dikiş atıldı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan Servet Sırkıntı (42) hastaneye kaldırıldı. Kolundan ve bacağından yaralanıp, 12 dikiş atıldıktan sonra taburcu edilen kadın, "Komşuya ziyarete gitmiştim. Eşini çağırdım, duymadı. Köpek diğer taraftan saldırdı. Kendimi muhafaza edemedim. Kendimi koruyamadım, parçaladı. Köpeğin sahibi beni hastaneye götürdü. Sağ bacağımda ve sol kolumda yara var" dedi.

Olay, sabah saatlerinde Yahyalı ilçesi Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Servet Sırkıntı, komşusuna ziyarete gittiği sırada bahçede bulunan köpek tarafından saldırıya uğradı. Kolundan ve bacağından yaralanan Sırkıntı, komşusu M.Ç. tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada tedaviye alınan kadına toplam 12 dikiş atıldı. Sırkıntı, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşadıklarını anlatan Servet Sırkıntı, "Komşuya ziyarete gitmiştim. Eşini çağırdım, duymadı. Köpek diğer taraftan saldırdı. Kendimi muhafaza edemedim. Kendimi koruyamadım, parçaladı. Köpeğin sahibi beni hastaneye götürdü. Sağ bacağımda ve sol kolumda yara var" ifadelerini kullandı.