Turkovac'ı geliştiren Özdarendeli: Aşıların ne kadar stratejik olduğunu pandemide yaşadık

TÜRKİYE'nin yerli Covid-19 aşısı olan Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Aşılar sadece halk sağlığını korumanın yanında aynı zamanda salgın hastalıkların yayılmasını da engelleyen önemli bir araçtır. Covid-19 pandemi sürecinde aşıların ne kadar stratejik olduğu, aşı geliştirmenin ve üretmenin önemli olduğunu hep birlikte yaşadık" dedi.

ERÜ'de bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Aşı Bilimi Kongresi' gerçekleştirildi. Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen kongreye, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve yerli aşı Turkovac'ın geliştiricisi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Aşıların stratejik önemine vurgu yapan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Aşılar sadece halk sağlığını korumanın yanında aynı zamanda salgın hastalıkların yayılmasını da engelleyen önemli bir araçtır. Covid-19 pandemi sürecinde de aşıların ne kadar stratejik olduğu aşı geliştirmenin ve üretmenin önemli olduğunu hep birlikte yaşadık. Pandemi sürecinin birçok açıdan ortaya çıkardığı sıkıntılar var. Bu süreçte ülkemizde akademik olarak aşı çalışma gruplarından özel şirketlere iş birliği ile birçok paydaş grubu çok büyük özveri ile çalıştı ve büyük çalışmalar yaptı" dedi.

'YENİLİKÇİ VE ESKİ AŞI TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİREREK ÇALIŞMAK GEREKİYOR' Yenilikçi aşı teknolojilerinin önemine dikkat çeken Özdarendeli, "Projeler sayesinde aşıların hızlı bir şekilde geliştirilmesi ve belki de daha önemlisi genç araştırıcıların bu süreçte yetişmesi sağlandı. Tabii böyle bir ivme kazanıldı ve bu ivmeyi hızlandırarak bizim devam ettirmemiz gerekiyor. Yenilikçi aşı teknolojileriyle eski aşı teknolojilerini geliştirerek çalışmaya devam etmek gerekiyor. Bu kongrenin bu tür çalışmalara iş birliklerini ve ortaklıklara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN İKİNCİ AŞI ENSTİTÜSÜ OLDUK' Aşı geliştirme merkezlerinin önemine de vurgu yapan Aykut Özdarendeli, "Yeni bir yerlerin kurulması birçok sancıları da beraberinde getiriyor. Yeni ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Bu tür birimlerin ve merkezlerin kurulması gerçekten bu tür çabaların oluşmasıyla ortaya çıkıyor. 2015'te ülkemizin ilk aşı araştırma geliştirme merkezi olduk. Bu tür çalışmalar devam etti. Büyük başarı hikayesi olan Turkovac aşısının ilk filizlendiği merkez olmanın da gururunu taşıyoruz. Turkovac'ın ortaya çıkmasında birçok paydaş var. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Geçen haziran ayında rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun'un büyük destekleriyle Hacettepe Üniversitesi'nden sonra ülkemizin ikinci aşı enstitüsü olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu enstitüyle birlikte yine aşı çalışmalarımız hiç durmadan projelerle devam edecektir. Genç arkadaşlara ve araştırmacılara bu kongrenin bir fırsat olduğunu söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.