Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de otomobil ile midibüs çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

        KAYSERİ'de, otomobil ile midibüsün çarpıştığı kazada 2 sürücü de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 19:37 Güncelleme: 22.10.2024 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de otomobil ile midibüs çarpıştı, 2 sürücü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, otomobil ile midibüsün çarpıştığı kazada 2 sürücü de yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Atakan Yavuz yönetimindeki 38 P 1455 plakalı midibüs ile İsmail Yumsak yönetimindeki MHFI 38 yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen midibüs metrelerce sürüklenirken, 2 sürücü de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        İşaret diliyle vahşet savunması!
        İşaret diliyle vahşet savunması!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        Genç işçiye korkunç işkence: Dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler
        Genç işçiye korkunç işkence: Dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler
        Hoşçakalın
        Hoşçakalın
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Suphi Tekniker'e veda
        Suphi Tekniker'e veda
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok

        Benzer Haberler

        Çelme atıp kaçmaya çalışan firari hükümlüyü yakalattı
        Çelme atıp kaçmaya çalışan firari hükümlüyü yakalattı
        Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan hükümlü vatandaşın çelmesiyle yakalandı
        Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan hükümlü vatandaşın çelmesiyle yakalandı
        İş insanı kardeşleri 41 milyon TL dolandıran avukat yakalandı
        İş insanı kardeşleri 41 milyon TL dolandıran avukat yakalandı
        Kayseri 6. Bilim Şenliği'ne TÜBİTAK'tan destek
        Kayseri 6. Bilim Şenliği'ne TÜBİTAK'tan destek
        Bünyan'a 10 milyon 600 liralık kanalizasyon yatırımı
        Bünyan'a 10 milyon 600 liralık kanalizasyon yatırımı
        15 Temmuz gazisinden terör örgütü ile mücadelede kararlılık vurgusu
        15 Temmuz gazisinden terör örgütü ile mücadelede kararlılık vurgusu