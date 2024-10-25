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        Millet bahçesinin salıncakları, liselilerden

        KAYSERİ'de meslek liseli öğrencilerin ürettiği salıncaklar, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:45 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:50
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        Millet bahçesinin salıncakları, liselilerden
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        KAYSERİ'de meslek liseli öğrencilerin ürettiği salıncaklar, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne konuldu. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Dekorasyon Bölüm Şefi Mustafa Karayağız, “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin dinlenme alanlarında öğrencilerimizin imzası var. Bu ürünleri yaparken hem çocuklarımız hem de öğretmenlerimiz kendilerine ücret olarak artı faydası oluyor. Çocuklarımızda kendi harçlıklarını çıkarmış oluyorlar” dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yaptırılan ve 1 milyon 260 bin metrekare alanı ile Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Buraya konulan salıncaklar da Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretildi. Öğrenciler, piyasa değeri 40-45 bin TL arasında değişen salıncakları 15 bin TL’ye mal ederek hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de gelir elde ediyor.

        ‘PİYASA DEĞERİ 40-45 BİN TL CİVARINDA’

        Lisenin Mobilya ve İç Mekan Dekorasyon Bölüm Şefi öğretmen Mustafa Karayağız, öğrencilerle birlikte belediye için ahşap ürün ürettiklerini belirterek “Öğrencilerimiz 4 yıllık eğitim sonucunda burada kendi mesleklerinde her türlü sınai ortamda iş bulabilmektedirler. Salıncakların piyasa değeri 40-45 bin TL civarında. Biz, bu salıncakları 15 bin TL'ye ürettik. 90 adet salıncak millet bahçesinde vatandaşların hizmetine sunuldu. Daha önce de millet bahçesine piknik masası ve bank üretmiştik. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin dinlenme alanlarında öğrencilerimizin imzası var. Bu ürünleri yaparken hem çocuklarımız hem de öğretmenlerimiz kendilerine ücret olarak artı faydası oluyor. Çocuklarımızda kendi harçlıklarını çıkarmış oluyorlar. 2, 3 ve 4’üncü sınıfta tecrübe kazandıkça çocuklarımızla burada şehrimizdeki belediyemizin hizmetlerinden olan bank, kendinden oturaklı piknik masaları gibi ahşap ürünleri burada yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

        ‘KIZ OLDUĞUMUZ İÇİN BİZİM YAPMAMIZA ŞAŞIRIYORLAR’

        Mobilya bölümü öğrencilerinden Hatice Işık (15) ise hem gelir elde edip hem de işi öğrendikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Kayseri mobilya alanında geniş iş imkanına sahip bir il konumunda. Ben de bu yüzden bu alana ilgi duydum. Millet bahçesindeki çoğu bankları, piknik masalarını biz ürettik. Bazen, kız olduğumuz için bizim yapmamıza şaşırıyorlar. Gururlanıyoruz. Millet bahçesinde bizim yaptığımız objeleri gördüğümüzde arkadaşlarımıza ve ailemize ‘işte bunlar bizim yaptıklarımız’ diyoruz. Mobilya bölümünde okuduğumuz için çoğunlukla insanlar şaşırıyorlar. Çünkü 'Erkek işi, nasıl yapıyorsunuz?' diyorlar. Hem okuyup hem para kazanıyoruz. Çoğunlukla millet bahçesine belediyenin söylediği yerlere iş yapıyoruz. Hem okuyup hem çalıştığımız için ileride iş sorunumuz olmuyor. Hem mesleğimizi öğreniyoruz hem gelir elde ediyoruz hem de lise mezunu oluyoruz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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