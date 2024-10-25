Eski Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu son yolculuğuna uğurlandı (2)

Eski Milli Savunma Bakanı ve 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu'nun cenazesi, Kayseri Valiliği'nde düzenlenen törenin ardından İncesu ilçesine getirildi. Kara Mustafa Paşa Cami'sinde kılınan cenaze namazına, Vali Gökmen Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve Çakmakoğlu'nun yakınları katıldı. Sabahattin Çakmakoğlu, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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