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        Pet shopta çıkan yangında kuş ve balıklar öldü, iş yeri sahibi yaralandı

        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde bir pet shopta çıkan yangında kuş ve balıklar öldü, hayvanları kurtarmak isteyen iş yeri sahibi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 23:54 Güncelleme: 30.10.2024 - 00:00
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        Pet shopta çıkan yangında kuş ve balıklar öldü, iş yeri sahibi yaralandı
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        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde bir pet shopta çıkan yangında kuş ve balıklar öldü, hayvanları kurtarmak isteyen iş yeri sahibi yaralandı.

        Yangın, saat 21.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Seydili Mahallesi, Kayseri Caddesi'nde bulunan bir pet shopta meydana geldi. Pet shopta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Yangında kuş ve balıklar ölürken, dükkanındaki hayvanları kurtarmak isterken ellerinden ve karın bölgesinden yaralanan iş yeri sahibi Mehmet Can, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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