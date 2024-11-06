Seçimlerde görevli avukatın radar cezasına iptal kararı

KAYSERİ'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Pınarbaşı ilçesinde görevli Avukat Niyazi Ünalmış'a hız sınırını aştığı gerekçesiyle yazılan radar cezası, itiraz sonrası iptal edildi. Kararda, Ünalmış'ın seçime yetişmek için hız sınırını aştığına dikkat çekildi.

Kayseri'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Pınarbaşı ilçesinde görevli CHP Kayseri Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Avukat Niyazi Ünalmış, Kayseri-Malatya kara yolunda hız sınırını aştığı gerekçesiyle idari para cezasına çarptırıldığını öğrendi. Kara yolundaki 110 kilometre hız limitini yüzde 10 hata payı ile 2 kilometre aşan ve bin 506 TL idari para cezasına çarptırılan Ünalmış, Pınarbaşı Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Hakimlik, tarafından yapılan değerlendirmede Niyazi Ünalmış'ın seçimlerde görevli olduğu belirtilerek, radar cezasının iptaline karar verildi.

'SEÇİME YETİŞMEK İÇİN HIZ SINIRINI AŞTIĞI ANLAŞILMAKTA' Kararda şu ifadelere yer verildi: "Her ne kadar Pınarbaşı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından muteriz hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 51/2-A maddesinde gösterilen ve yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmak kuralını ihlal etmekten ilgili ceza tutanağının düzenlendiği, ancak itiraz edenin dilekçesinden de anlaşılacağı üzere olay tarihinde ilçe seçim kurulundan gönderilen cevabi yazıya da istinaden muterizin seçimde görevli olduğu seçime yetişmek için hız sınırını aştığı anlaşılmakla, muterizin itirazında haklı olduğundan, itirazın kabulüne dair karar verilmiştir."