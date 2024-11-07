Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Akciğer kanserini, akıllı ilaç tedavisiyle yendi

        AYDIN'da akciğer kanseri teşhisi konulan ev kadını Meral Beyaz (63), 4'üncü evredeki hastalığını, Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2,5 yıl süren akıllı ilaç tedavisiyle yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 12:11 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akciğer kanserini, akıllı ilaç tedavisiyle yendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'da akciğer kanseri teşhisi konulan ev kadını Meral Beyaz (63), 4'üncü evredeki hastalığını, Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2,5 yıl süren akıllı ilaç tedavisiyle yendi. Yaşadıklarını anlatan Meral Beyaz, "Etrafımdakiler bana bir peri gibi davrandı. Moral çok önemli. Bazen 'İyi ki kanser oldum' diyorum. Bu kadar sevildiğimi anladım" dedi.

        Didim ilçesinde yaşayan eski FIFA kokartlı hakem Vahap Beyaz'ın eşi 2 çocuk annesi Meral Beyaz, 3 yıl önce halsizlik ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedavisi sonucunda Beyaz'a akciğerinde bir parça olduğu söylendi. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Meral Beyaz'a biyopsi yapıldı fakat sonuç alınamadı. Kayseri'deki diş hekimi kızının tavsiyesi üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelen Beyaz'a 2,5 yıl süren akıllı ilaç tedavisi uygulandı. Hastalığının 4'üncü evresinde olan Meral Beyaz, kanseri yenip, sağlığına kavuştu.

        Meral Beyaz, yaşadığı süreci anlatarak, "3 yıl kadar önceydi. Şiddetli halsizlik yaşıyordum. 6-7 ay kadar kuru öksürüklerle devam etti. Didim'de hastanenin göğüs hastalıkları bölümüne gittim. Film çekildi, akciğerimde bir parça olduğu söylendi. Aydın'a sevk ettiler, orada bronkoskopi işlemi yaptılar. Başarılı olamadılar. Biyopsiye girdim. Kızlarımdan birisi Kayseri'de hekim, ona hocamı tavsiye etmişler. Araştırdık ve buraya geldik" ifadelerini kullandı.

        'HAYATIN TADINI ALIYORUM'

        Kendi kız çocuklarından sonra doktorunu da oğlu gibi gördüğünü söyleyen Beyaz, "Sonuna kadar inandım. Onu görünce, 'Ben iyi olacağım' dedim. Moral çok önemli. Etrafımdakiler bana bir peri gibi davrandı. Bazen 'İyi ki kanser oldum' diyorum. Bu kadar sevildiğimi anladım. Çok güzel karşılandım. İncinmemem için ellerinden geleni yaptılar. Sağlığımı kaybettiğim an bir sonsuzluk diye düşündüm. Kendimi ölüme hazırladım, çevremi de hazırlamaya çalıştım. Sonradan hocam öyle bir güç verdi ki, 'Ben bunu yenerim, küçücük bir hücre' dedim. Çok inandım, şu anda her işimi yapıyorum. Pazarıma gidiyorum. Alışverişimi yapıyorum. Rutin işlerimin hepsini yapmaya başladım. Hayatı yavaşa aldım. O zaman çok daha mutlu oldum. Hiç bitmeyecekmiş gibi değil, hayatın tadını alıyorum. Sonuna kadar yaşamaya çalışıyorum" diye konuştu.

        'YÜRÜMEKTE ZORLANIYORDU'

        Kayseri Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Tarık Fırat ise akciğer kanserinin hem erkeklerde hem de kadınlarda en çok karşılaştıkları kanserlerden birisi olduğunu belirterek, "Akciğer kanserinin en sık nedeni sigara ve bazı kimyasal maddelere maruz kalmak diyebiliriz. Ama illaki sigara içenlerde görülecek diye bir şey yok. Meral Hanım gibi hiç sigara içmemiş, genç kadın hastalarda da akciğer kanserini görebiliyoruz. Sigaranın haricinde genetik özelliklerin de akciğer kanserinde bazı mutasyonlarında yeri olduğunu biliyoruz. Meral Hanım da böyle bir hastamız. Bize 'Nefes darlığı' şikayetiyle başvurdu. İlk tedavisine Aydın'da başlamış. Kendisi de Kayserili olunca oradaki sonuçlarıyla tarafımıza başvurdu. Hasta geldiğinde bayağı sıkıntılıydı. Yürümekte zorlanıyordu, nefes darlığı vardı. Bir miktar kilo vermişti, yemek yemesi sıkıntılıydı. Tekerlekli sandalyeyle polikliniğe girdiğini çok iyi hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

        'MORALİNİ YÜKSEK TUTTU'

        Akciğer kanserinde yalnızca kemoterapi değil, hastanın genetik mutasyon sonucuna göre de hedeflenebilir tedavilerin olduğunu aktaran Fırat, "Bu tedavilerle de çok iyi yanıtlar alabiliyoruz. Hastaların yaşam süreci, kemoterapiyle 1-1,5 yılken, akıllı ilaçlarla çok daha uzun yaşam sürelerine ulaşabiliyoruz. Hasta olarak doktoruna güvendi, dediklerimize birebir uydu. Tedaviye çok uyum sağlayan, hem bizim kemoterapiye başladığımız dönemde hem de akıllı ilaç tedavisi sırasında bizim önerilerimize birebir uyan bir hasta. Bizim dışımızda sormadan herhangi bir ilaç kullanmadı. Beslenmesini bizim doğrultumuzda ayarladı. Tabii ki bu süreçte de moralini yüksek tuttu. Stresten uzak kalmasını önerdik. En önemlisi de 'Hastalığı yeneceğine inanmasını' söyledik. O da morallini yüksek tutarak önerilerimize uydu. Şu ana kadar bunu çok iyi şekilde başardı. Hastamızda akciğerde sıvı birikimi ve 'Plevral metastaz' dediğimiz plevra metastazı ve akciğerin lenf nodu metastazları vardı. Yani ileri evre '4'üncü evre' dediğimiz bir hastaydı ama şu an öyle bir durumu yok" dedi.

        Vahap Beyaz ise zorlu bir dönemden geçtiklerini belirterek, eşi sağlığına kavuştuğu için mutlu olduklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        Obama'dan Trump'a tebrik
        Obama'dan Trump'a tebrik
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Davalarım var" diyerek 125 milyon lira dolandırdı!
        "Davalarım var" diyerek 125 milyon lira dolandırdı!
        "Gri bulutları dağıttı"
        "Gri bulutları dağıttı"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

        Benzer Haberler

        CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında sanıkların yeniden yargılanmasına de...
        CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında sanıkların yeniden yargılanmasına de...
        Polislerin tekvando ile tanıştırdığı çocuklar yaklaşık 800 madalya kazandı
        Polislerin tekvando ile tanıştırdığı çocuklar yaklaşık 800 madalya kazandı
        Kocasinan Belediyesi camileri temizliyor
        Kocasinan Belediyesi camileri temizliyor
        Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        17 yaşındaki kız, erkek arkadaşı tarafından tabancayla bacağından vuruldu
        17 yaşındaki kız, erkek arkadaşı tarafından tabancayla bacağından vuruldu
        Kayseri'de silahla yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı
        Kayseri'de silahla yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı