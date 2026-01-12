Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Barosundan Yalova'da saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat için basın açıklaması

        Kayseri Barosu, Yalova'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat için basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 13:56 Güncelleme: 12.01.2026 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Barosundan Yalova'da saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat için basın açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Barosu, Yalova'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat için basın açıklaması yaptı.

        Baro Başkanlığı Seminer Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Kayseri Barosu Kamu Avukatları Komisyonu Başkanı Fatih Bozkurt, hayatını kaybeden meslektaşları Polat'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm hukuk camiasına baş sağlığı dilediklerini iletti.

        Bozkurt, avukatlık mesleğinin hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanması ile toplumun güvenini koruyan kutsal bir meslek olduğunu vurguladı.

        Avukatlara ve özellikle kamu avukatlarına yönelik şiddetin hiçbir gerekçeyle kabul edilemez olduğunu belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

        "Avukatlar, müvekkillerine, devlete, millete ve en önemlisi hukuka hizmet etmeyi bir yaşam tarzı olarak benimsemişlerdir. Ancak ne yazık ki yine bir meslektaşımızı, sadece görevini yapma çabası içinde olduğu gerekçesiyle kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Bu kapsamda, bugün burada yalnızca bir meslektaşımızı anmak için değil, avukatların ve özellikle kamu avukatlarının sahipsiz olmadığını göstermek için bulunuyoruz. Hukukun, savunma makamının ve adaletin kıymetini korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Hukuk, korku ortamında değil, güven ve adalet duygusu içinde var olabilir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Melikgazi Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Melikgazi Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Başkan Palancıoğlu, karla mücadele için sahaya çıktı
        Başkan Palancıoğlu, karla mücadele için sahaya çıktı
        ERÜ KBB Kliniğine yeni nesil endoskopi sistemi kazandırıldı
        ERÜ KBB Kliniğine yeni nesil endoskopi sistemi kazandırıldı
        ERÜ, KBB Kliniğine yeni nesil Endoskopi sistemi kazandırıldı
        ERÜ, KBB Kliniğine yeni nesil Endoskopi sistemi kazandırıldı
        Evcil hayvanlarda kışın tüy dökme hastalık değil Kayseri Veteriner Hekimler...
        Evcil hayvanlarda kışın tüy dökme hastalık değil Kayseri Veteriner Hekimler...
        Kocasinan Belediyesi ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor
        Kocasinan Belediyesi ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor