Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Kayseri'de, Melikgazi Belediyesinin kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 14:02 Güncelleme: 12.01.2026 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de, Melikgazi Belediyesinin kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yağışın başladığı ilk andan itibaren sahada kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

        Yolları açık, konforlu, güvenli hale getirmek için çalıştıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Cenab-ı Allah'ın bereketi kar yağıyor. Su kaynaklarımız tarım için son derece önemli. Arkadaşlar karın yağdığı ilk andan itibaren tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını başlattı. Ben de bizzat ekibimle birlikte sahadayım. Şehrimizde kar yağışı devam ettiği sürece vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz 7/24 görev başında olacak."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Kış aylarında "D vitamini" uyarısı Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Yeşilkaya: "D...
        Kış aylarında "D vitamini" uyarısı Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Yeşilkaya: "D...
        Kayseri Barosundan Yalova'da saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat için b...
        Kayseri Barosundan Yalova'da saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat için b...
        Başkan Palancıoğlu, karla mücadele için sahaya çıktı
        Başkan Palancıoğlu, karla mücadele için sahaya çıktı
        ERÜ KBB Kliniğine yeni nesil endoskopi sistemi kazandırıldı
        ERÜ KBB Kliniğine yeni nesil endoskopi sistemi kazandırıldı
        ERÜ, KBB Kliniğine yeni nesil Endoskopi sistemi kazandırıldı
        ERÜ, KBB Kliniğine yeni nesil Endoskopi sistemi kazandırıldı
        Evcil hayvanlarda kışın tüy dökme hastalık değil Kayseri Veteriner Hekimler...
        Evcil hayvanlarda kışın tüy dökme hastalık değil Kayseri Veteriner Hekimler...