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        Kayseri'de otomobiline bağladığı köpeği koşturan sürücüye para cezası

        KAYSERİ'de, otomobiline bağladığı köpeği koşturan sürücüye, polis tarafından 7 bin 400 TL ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 19:32 Güncelleme: 07.11.2024 - 19:35
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        Kayseri'de otomobiline bağladığı köpeği koşturan sürücüye para cezası
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        KAYSERİ'de, otomobiline bağladığı köpeği koşturan sürücüye, polis tarafından 7 bin 400 TL ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada 'Bir aracın, bir köpeği seyir halinde aracının yanında koşturması' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda otomobil ve sürücüsü tespit edildi. Köpeğin sahibi olduğu belirlenen kişiye, Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 7 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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