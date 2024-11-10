Kayseri'de mantar üretim tesisinde yangın (3)
12SAATTE SÖNDÜRÜLDÜKocasinan ilçesi Düver Mahallesi'nde bulunan mantar üretim tesisinde saat 22.
12SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi’nde bulunan mantar üretim tesisinde saat 22.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 12 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Tesiste büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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