Sünger atölyesinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü

Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sitesi 46'ncı Cadde'deki bir sünger atölyesinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

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