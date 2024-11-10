Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Sünger atölyesinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü

        KAYSERİ'de sünger atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 15:35 Güncelleme: 10.11.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sünger atölyesinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de sünger atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sitesi 46'ncı Cadde'deki bir sünger atölyesinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İstanbul'da ilginç olay: Kendisiyle girdiği çatışmada vuruldu
        İstanbul'da ilginç olay: Kendisiyle girdiği çatışmada vuruldu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan

        Benzer Haberler

        Kayseri'de kendisini bakanlık personeli olarak tanıtan zanlı tutuklandı
        Kayseri'de kendisini bakanlık personeli olarak tanıtan zanlı tutuklandı
        Kayseri'de sünger atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de sünger atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Dağ tepe gezerek doğada on binlerce ağacı yeşertti
        Dağ tepe gezerek doğada on binlerce ağacı yeşertti
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri Bilim Merkezi'nde öğrenciler için "ara tatil" etkinliği düzenlenece...
        Kayseri Bilim Merkezi'nde öğrenciler için "ara tatil" etkinliği düzenlenece...
        GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü