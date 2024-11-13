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        Kayseri'de aranan 2 hükümlü yakalandı

        KAYSERİ'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 01:58 Güncelleme: 13.11.2024 - 09:50
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        Kayseri'de aranan 2 hükümlü yakalandı
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        KAYSERİ'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis tarafından yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Z.C. (44) ve 'Uyuşturucu kullanmak’ suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapisle aranan D.K.'nın (24) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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