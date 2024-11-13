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        Türkiye-Galler maçının oynanacağı stadyum hazır hale getirildi

        SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, cumartesi günü oynanacak olan UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler karşılaşması için hazır hale getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 09:49 Güncelleme: 13.11.2024 - 09:55
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        Türkiye-Galler maçının oynanacağı stadyum hazır hale getirildi
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        SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, cumartesi günü oynanacak olan UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler karşılaşması için hazır hale getirildi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren stadyum müdürü Ali Yılmaz, "Stadyumumuz UEFA standartlarında bir stadyumdu. Eksikliklerimiz vardı. Onları da bu süreçte tamamladık. Şu anda heyecanlı bir bekleyiş içindeyiz. Şu an da tribün anlamında da maça hazırız" dedi.

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup'taki 5’inci maçında 16 Kasım’da Kayseri’de Galler ile karşılaşacak. Türkiye ile Galler arasında 32 bin 864 kapasiteli Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmanın tüm biletleri kısa süre içinde tükenirken, mücadeleye ev sahipliği yapacak olan stadyumda da hazırlıklar sürüyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren stadyum müdürü Ali Yılmaz, “Heyecanını yaşıyoruz. Milli takımımızı ağırlayacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Uzun süredir Kayseri’ye milli maç verilmiyordu. Zeminin değişmesi ile beraber zeminimizde uygun hale geldi. Stadyumumuzda UEFA standartlarında bir stadyumdu. Eksikliklerimiz vardı. Onları da bu süreçte tamamladık. Şu anda heyecanlı bir bekleyiş içindeyiz” diye konuştu.

        ‘ZEMİN OLARAK HAZIRIZ’

        Zemin çalışmaları hakkında da bilgiler veren Yılmaz, “Zeminde bakımları artırdık. Gübrelemelerimizi daha yoğun yapmaya başladık. TFF’nin çim uzmanları da bize burada destek verdiler. Beraber daha hızlı bir şekilde güzel olacak şekilde bakım programı hazırladık. Soğuk bölge, özellikle güney tarafı biraz daha gölgede olduğu için orada sahaya koruyucu örtüler örtüp, ışıklandırmalar yaptık. Şu anda sahamız ölçümlerimizi yaptığımızda kök bölgemiz ve çim durumumuz iyi. Zemin olarak maça hazırız diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

        ‘BAYRAK DAĞITIMI OLACAK’

        Maça olan ilgiden dolayı mutlu olduklarını da söyleyen Ali Yılmaz, “Uzun zamandır stadyum, tam kapasite hiç dolmamıştı. Çok yoğun bir ilgi var. Seyir zevki güzel bir maç olacağını düşünüyoruz. Bayrak dağıtımı ve maç öncesi seremonisi olacak. Seyircimizden de çok güzel tepkiler bekliyoruz. Desteklerini bekliyoruz. Misafir tribününde değişiklikler yaptık. Misafir tribünün girişini biraz daha genişlettik. Daha rahat bir giriş olanağı sunduk. Ev sahibi tribünlerde ise zaten sezon başı bütün koltukları boyayıp, yenilemiştik. Ek destek de aldık. Belediyemizde bize bu konuda destek verdi. Personel sayımızı artırdık. Tüm koltuklar tek tek silindi. Tertemiz hale geldi. Şu an da tribün anlamında da maça hazırız. Kayseri’ye bir daha milli maç verilmesi adına stadyum ve oradaki seyirci çok önemli. Özellikleri ve maçta herhangi bir aksaklık yaşanmaması çok önemli. Seyirci desteği de çok etkili oluyor. Seyirci burada ne kadar iyi destek verirse milli maç verilme olasılığı daha da artacaktır. Biz seyircimizden bunu bekliyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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