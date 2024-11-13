Türkiye-Galler maçının oynanacağı stadyum hazır hale getirildi

SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, cumartesi günü oynanacak olan UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler karşılaşması için hazır hale getirildi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren stadyum müdürü Ali Yılmaz, "Stadyumumuz UEFA standartlarında bir stadyumdu. Eksikliklerimiz vardı. Onları da bu süreçte tamamladık. Şu anda heyecanlı bir bekleyiş içindeyiz. Şu an da tribün anlamında da maça hazırız" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup'taki 5’inci maçında 16 Kasım’da Kayseri’de Galler ile karşılaşacak. Türkiye ile Galler arasında 32 bin 864 kapasiteli Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmanın tüm biletleri kısa süre içinde tükenirken, mücadeleye ev sahipliği yapacak olan stadyumda da hazırlıklar sürüyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren stadyum müdürü Ali Yılmaz, “Heyecanını yaşıyoruz. Milli takımımızı ağırlayacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Uzun süredir Kayseri’ye milli maç verilmiyordu. Zeminin değişmesi ile beraber zeminimizde uygun hale geldi. Stadyumumuzda UEFA standartlarında bir stadyumdu. Eksikliklerimiz vardı. Onları da bu süreçte tamamladık. Şu anda heyecanlı bir bekleyiş içindeyiz” diye konuştu.

‘ZEMİN OLARAK HAZIRIZ’ Zemin çalışmaları hakkında da bilgiler veren Yılmaz, “Zeminde bakımları artırdık. Gübrelemelerimizi daha yoğun yapmaya başladık. TFF’nin çim uzmanları da bize burada destek verdiler. Beraber daha hızlı bir şekilde güzel olacak şekilde bakım programı hazırladık. Soğuk bölge, özellikle güney tarafı biraz daha gölgede olduğu için orada sahaya koruyucu örtüler örtüp, ışıklandırmalar yaptık. Şu anda sahamız ölçümlerimizi yaptığımızda kök bölgemiz ve çim durumumuz iyi. Zemin olarak maça hazırız diyebiliriz” ifadelerini kullandı.