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        Kayseri'de araç kiralama şirketinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

        KAYSERİ'de, Suriye uyruklu iki grup arasında araç kiralama şirketinde çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 18:27 Güncelleme: 14.11.2024 - 18:30
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        Kayseri'de araç kiralama şirketinde bıçaklı kavga: 1 yaralı
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        KAYSERİ'de, Suriye uyruklu iki grup arasında araç kiralama şirketinde çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Mürit Ali Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında, araç kiralama şirketinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.E., Hüseyin E. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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