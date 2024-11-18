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        Erciyes Dağı'na kar yağdı

        TÜRKİYE'ninönemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'na kar yağdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 10:39 Güncelleme: 18.11.2024 - 10:45
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        Erciyes Dağı'na kar yağdı
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        TÜRKİYE'ninönemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'na kar yağdı.

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası Erciyes'in yüksek rakımları karla kaplandı. Erciyes Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü. Kayak sezonu için tüm hazırlıkların tamamlandığı merkezde, pistlerin kar yağışı ile dolması bekleniyor.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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