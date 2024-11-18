Erciyes Dağı'na kar yağdı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası Erciyes'in yüksek rakımları karla kaplandı. Erciyes Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü. Kayak sezonu için tüm hazırlıkların tamamlandığı merkezde, pistlerin kar yağışı ile dolması bekleniyor.

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