Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayıp Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşler sağ bulundu (3)

        TEDAVİALTINA ALINDILARNiğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'a gitmek için yola çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Belarus uyruklu dağcı ikiz kız kardeşler Valentina ve Maryıa İvankova, arama çalışmalarının 2'nci gününde saat 17.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 22:45 Güncelleme: 20.11.2024 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşler sağ bulundu (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEDAVİALTINA ALINDILAR

        Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'a gitmek için yola çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Belarus uyruklu dağcı ikiz kız kardeşler Valentina ve Maryıa İvankova, arama çalışmalarının 2’nci gününde saat 17.00 sıralarında Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Ulupınar Mahallesi'nde sağ bulundu. İkiz kız kardeşler kurtarma ekiplerinin çalışması sonrası bulundukları bölgeden ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi’ne getirilerek, tedavi altına alındı.

        Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Devlet Hastanesi'ne gelerek Belarsulu turistlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Kaya, “Sürecin ilk anından itibaren takipteyiz. Tüm kurumlarımızla, gönüllü ekiplerimizle teyakkuz halinde sahaya intikal ettik. Az önce de hastanemize intikal ettiler. Durumları da gayet iyi. 4 gece orada geçirmişler. Yeme-içme problemleri yokmuş. Devletimiz büyük mücadele ile büyük bir iş başardı. Sağ salim onlara ulaştık. Keyifleri ve sağlıkları yerinde. Biz de çok mutluyuz” dedi.

        ‘HEM HAVA HEM DE YERDEN TARAMA YAPTIK’

        54 kişiden oluşan ekiple arama çalışması yaptıklarını söyleyen AFAD İl Müdürü Rifat Genç ise “Hummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Hızlı bir arama faaliyeti gerçekleştirdik. Kar yağmıştı. Hava soğuktu. Rakım 3400 metrelerdeydi. Hem havadan hem de yerden tarama yaptık. Profesyonel 54 kişiden oluşan ekibimizle Kayseri tarafından arama yaptık. Niğde tarafında büyük bir arama çalışması vardı. Hipotermiye girmeleri konusunda çok korkmuştuk. Ama, akşam saatlerinde ulaştık. Bizleri çok mutlu etti. Ülkemizin büyüklüğünü bir kez daha ispatlama şansımız oldu. İyi ki böyle bir ekibimiz ve milletimiz var. Kamp çadırında konaklamışlar. Kar yağışından dolayı da o alanda sıkışıp kalmışlar” ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, AFAD İl Müdürü Genç tarafından Belarus Ankara Büyükelçisi Victor V. Rybak'a kardeş turistlerin sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        ABD'de çarpıcı araştırma
        ABD'de çarpıcı araştırma
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Beni taciz etti"
        "Beni taciz etti"
        20 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Transfer için gözler Friedel'da!
        Transfer için gözler Friedel'da!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz

        Benzer Haberler

        Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcı bulundu
        Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcı bulundu
        Başkan Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi kasım ayı genel kuruluna katıldı
        Başkan Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi kasım ayı genel kuruluna katıldı
        Kayseri'de Macar Milli Arşivi'nden 19 eserin yer aldığı "Misafirperver Bir...
        Kayseri'de Macar Milli Arşivi'nden 19 eserin yer aldığı "Misafirperver Bir...
        Nefes borusuna şeker kaçan kişiyi 'Heimlich manevrası' ile kurtardı (2)
        Nefes borusuna şeker kaçan kişiyi 'Heimlich manevrası' ile kurtardı (2)
        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'ten Başkan Büyükkılıç'a ziyar...
        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'ten Başkan Büyükkılıç'a ziyar...
        Talas Belediyesinden bitkisel atık yağ duyarlılığına ödül
        Talas Belediyesinden bitkisel atık yağ duyarlılığına ödül