15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, kırmızı ışıktaki 2 otomobile çarptı: 4 yaralı

KAYSERİ'de 15 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarpıp, takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana geldi. R.B.E. yönetimindeki 38 RE 902 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 38 LZ 747 ve 34 HNK 647 plakalı otomobillere çarpıp, takla attı. 34 HNK 647 plakalı otomobildeki E.G. (35) A.G. (34), K.G. (9) ve 2 yaşındaki Y.G. yaralanırken, ihbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.