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        15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, kırmızı ışıktaki 2 otomobile çarptı: 4 yaralı

        KAYSERİ'de 15 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarpıp, takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 23:44 Güncelleme: 21.11.2024 - 23:50
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        15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, kırmızı ışıktaki 2 otomobile çarptı: 4 yaralı
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        KAYSERİ'de 15 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarpıp, takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana geldi. R.B.E. yönetimindeki 38 RE 902 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 38 LZ 747 ve 34 HNK 647 plakalı otomobillere çarpıp, takla attı. 34 HNK 647 plakalı otomobildeki E.G. (35) A.G. (34), K.G. (9) ve 2 yaşındaki Y.G. yaralanırken, ihbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        KAPILARI ZARAR GÖRMESİN DİYE OTOMOBİLİ VİNÇLE KALDIRTTI

        Öte yandan, kazaya karışan 2 otomobil çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırılırken, 38 RE 902 plakalı otomobil ise kapılarının zarar görmemesi için sahibinin isteği üzerine vinçle kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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