Kayserispor-Fenerbahçe: 2-6

90+4'üncü dakikada kaleci Bilal'in önde olduğunu fark eden Dzeko'nun Kayserispor kalesine gönderdiği top kale direğine çarparak, oyun alanının dışına çıktı.

76’ncı dakikada Samet Akaydin’a şık bir vücut çalımı atan Cardoso’nun ceza sahası yayının hemen dışından yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanından oyun alanının dışına gitti.

63’üncü dakikada Tadic’in ara pasına hareketlenen En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu. (2-4)

43’üncü dakikada Cardoso’nun sağ kanattan yaptığı topta Djiku’nun yaptığı ters vuruş kale direğinin üstüne de çarparak, filelerle buluştu. (1-3)

Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 6-2’lik üstünlükle galip geldi. Bu sonuçla beraber iç sahada Kayserispor’un galibiyet hasreti sürerken, ligdeki 9’uncu galibiyetini alan sarı-lacivertliler ise puanını 29’a yükseltti.

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