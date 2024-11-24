MHP'li Özdemir: Kürt kardeşlerimizle omuz omuza yeni yüzyıla girelim

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Terör anlayışının Kürt kardeşlerimizle yan yana getirilemeyeceği hakikatinin, muhataplarınca paylaşılması huzurlu ve güçlü bir gelecek için ön koşullarımızdan bir tanesidir. Bir ve beraber yola çıktığımız Kürt kardeşlerimizle omuz omuza yeni yüzyıla girelim, daha fazla kenetlenelim, beraber yaşayalım, ülkemizi de beraber yönetelim istiyoruz" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye' programına MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Niğde ve Kırşehir’den parti üyeleri katıldı. Burada konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Sayın Genel Başkanımız terör meselesini tamamen ortadan kaldırmak için son derece kararlı bir irade göstererek, PKK'nın lağvedildiğini, 1'inci kongresinde alınan kararların geçersiz olduğunu ve örgüt üyelerinin tamamının teslim olunmasına yönelik çağrının yapılması gerektiğini söylemiştir. Terör anlayışının Kürt kardeşlerimizle yan yana getirilemeyeceği hakikatinin, muhataplarınca paylaşılması huzurlu ve güçlü bir gelecek için ön koşullarımızdan bir tanesidir. Bir ve beraber yola çıktığımız Kürt kardeşlerimizle omuz omuza yeni yüzyıla girelim, daha fazla kenetlenelim, beraber yaşayalım, ülkemizi de beraber yönetelim istiyoruz. Etnik ve mezhep temelli ayrımcılığın Türk Milleti'nin büyük bir aile olduğu gerçeğinden hareketle tamamen sonlandırılması elzemdir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, BÜYÜK BİR GÜCE VE POTANSİYELE ULAŞACAKTIR' Sözlerini sürdüren Özdemir, "Aynı pınarın gözü olduğumuz Alevi kardeşlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’ni sahiplenelim, birlikte her alanda ve her makamda hizmet edelim muradı taşıyoruz. Bu gayemizdeki maksat hasıl olduğu takdirde toplumsal ayrışmanın, yönetimde kaynaşma ve bütünleşmeye vesile olacak hukuki ve siyasi bir neticeyi doğurabilmesini hedefliyoruz. Bunu başardığımızda Türkiye sadece ayrımcılığı, şiddeti ve terörü yenmekle kalmayacak, sınırlarını taşan bir kudrete sahip olarak çok daha büyük bir güce ve potansiyele ulaşacaktır. Kaldı ki Cumhuriyetimizi kuran kadroların temel ideali de buydu. 'Misakımilli mülkü millettir, millet ise Türk’tür' anlayışımız; tarih, coğrafya ve sosyolojik gerçeklerle birleştiğinde Hatay’ın güneyinden Halep’le devam edip Süleymaniye’ye kadar uzanan bir sahadaki koşullar, yeniden değerlendirilmek durumunda kalacaktır. Tarihte kader birliği yapmış olanlar, gelecek için de aynı kararlılığı gösterecek cesaret, basiret ve iradeye sahiptir. Milliyetçi Hareket’in amacı işte bu anlayışı hayata geçirebilmektir" diye konuştu.