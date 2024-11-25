Hastaneye giderken araçları yolda kalan kadın, jandarma aracında doğum yaptı
KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde doğum için hastaneye giderken kar yağışı nedeniyle araçları yolda kalan D.
KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde doğum için hastaneye giderken kar yağışı nedeniyle araçları yolda kalan D.Ş. isimli kadın, bebeğini kendilerine yardım için gelen jandarma aracında dünyaya getirdi.
Bünyan ilçesi Yünören Mahallesi'nde yaşayan N.Ş., dün akşam saatlerinde doğum sancıları tutan akrabası D.Ş.'yi hastaneye götürmek için yola çıktı. Bir süre sonra yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan D.Ş. ve N.Ş., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu kapsamda bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, doğumu başlayan D.Ş.'yi araçlarına aldı. D.Ş. isimli kadın ambulansa yetiştirileceği sırada araç içinde doğum yaptı. Sağlık ekiplerine teslim edilen erkek bebeğin ve annesinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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