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        Hastaneye giderken araçları yolda kalan kadın, jandarma aracında doğum yaptı

        KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde doğum için hastaneye giderken kar yağışı nedeniyle araçları yolda kalan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 10:30 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:35
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        Hastaneye giderken araçları yolda kalan kadın, jandarma aracında doğum yaptı
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        KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde doğum için hastaneye giderken kar yağışı nedeniyle araçları yolda kalan D.Ş. isimli kadın, bebeğini kendilerine yardım için gelen jandarma aracında dünyaya getirdi.

        Bünyan ilçesi Yünören Mahallesi'nde yaşayan N.Ş., dün akşam saatlerinde doğum sancıları tutan akrabası D.Ş.'yi hastaneye götürmek için yola çıktı. Bir süre sonra yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan D.Ş. ve N.Ş., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu kapsamda bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, doğumu başlayan D.Ş.'yi araçlarına aldı. D.Ş. isimli kadın ambulansa yetiştirileceği sırada araç içinde doğum yaptı. Sağlık ekiplerine teslim edilen erkek bebeğin ve annesinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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