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        Kayseri'de kardan kapanan 465 mahalle yolundan 230'u açıldı

        KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 465 mahalle yolundan 230'e ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:13 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:15
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        Kayseri'de kardan kapanan 465 mahalle yolundan 230'u açıldı
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        KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 465 mahalle yolundan 230’e ekiplerinin çalışması sonucu açıldı. Diğer mahalle yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 2 gündür kentte etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası kapanan mahalle yollarının açılması için çalışma başlattı. Bu kapsamda 140 personel ve 15 greyder, 9 kar bıçaklı kamyon, loder ve diğer araçlardan oluşan 50 araç ile karla mücadele çalışması yapan ekipler, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Akkışla ilçesinde 4, Bünyan’da 18, Develi’de 25, Felahiye’de 9, Hacılar’da 3, İncesu’da 9, Kocasinan’da 19, Özvatan’da 4, Pınarbaşı’da 30, Sarıoğlan’da 12, Sarız’da 10, Talas’ta 12, Tomarza’da 40, Yahyalı’da 25 ve Yeşilhisar ilçesinde de 10 olmak üzere toplam 230 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

        Ekipler, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Akkışla ilçesinde 7, Bünyan’da 8, Develi’de 10, Pınarbaşı’da 130, Sarız’da 30, Talas’ta 10, Tomarza’da 35 ve Yahyalı ilçesinde de 5 mahalle yolu olmak üzere toplam 235 mahalle yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan bölgede kar yağışı devam ederken, açık olan yolların tekrar kapanmaması ve buzlanma riskini karşı da çalışma yürütüldüğü bildirildi.

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        Galeri
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