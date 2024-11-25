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        Çatıda biriken kar nedeniyle ahır çöktü, hayvanları kurtarmak için çalışma başlatıldı

        KAYSERİ'de çatıda biriken kar nedeniyle çöken ahırda bulunan büyükbaş hayvanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:26 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:30
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        Çatıda biriken kar nedeniyle ahır çöktü, hayvanları kurtarmak için çalışma başlatıldı
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        KAYSERİ'de çatıda biriken kar nedeniyle çöken ahırda bulunan büyükbaş hayvanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

        Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Şaban Topsakal'a ait ahırın bir bölümü kar kütlelerinin çatıda birikmesi sonucu çöktü. Ahırda bulunan 120 büyükbaş hayvandan 30'u göçük altında kaldı. İhbarla olay yerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı.

        'KURTARMAYA DEVAM EDİYORUZ'

        Şaban Topsakal, "Dün gece yoğun kardan dolayı çökme oluşuyor. Yaklaşık 120 hayvanımız var. 120 hayvanın 90 tanesini kurtardık. İçeride yaklaşık 30 tane daha hayvan göçük altında. Onunla ilgili de ilk önce AFAD ekibi, sonra itfaiye, polis, Büyükşehir Belediyesi ve valilik yardımcı oldu. KASKİ'den büyük vinç talep ettik. Onu da gönderiyorlar. Gerekli çalışmalar yapılıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz burada. Yıkılan kısım yaklaşık 1200 metrekare. İçinde 120 tane süt hayvanı vardı. Şu anda kurtardıklarımız, sağıma geçildi. Kurtarmaya devam ediyoruz, bekliyoruz. Sonuç almaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Doğal afet. Aşırı yağan kar, bu şekle getirdi. Burası 3 yıl önce yapılmıştı. 3 yıldır bir problem yoktu. Ama dün geceki yağan kar, biraz da sulu olması nedeniyle bu hale getirdi" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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